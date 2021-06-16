Кот Ахилл «предсказал» победу России над Финляндией в матче Евро-2020

Эрмитажный кот Ахилл «предсказал» победу сборной России над командой Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

За несколько часов до игры кот выбрал миску с триколором.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. В матче первого тура группового этапа турнира российская команда проиграла сборной Бельгии со счетом 0:3. Коллектив Станислава Черчесова занимает последнее, четвертое место в группе B.

Встреча второго тура против Финляндии пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 16.00 мск.

В заключительном матче этапа российская сборная встретится с командой Дании. Матч запланирован на 21 июня в Копенгагене.

Ранее кот верно «предсказал» исходы матчей между командами Италии и Турции (3:0), а также Бельгии и России (3:0), однако затем ошибся с выбором победителя встречи Польша — Словакия (0:2).