Экс-игрок ЦСКА Ярошик заявил, что он в шоке от увольнения Олича

Бывший полузащитник московского ЦСКА, лондонского «Челси» и сборной Чехии Иржи Ярошик поделился мнением об уходе с поста главного тренера армейского клуба хорвата Ивицы Олича.

«Для меня увольнение Олича стало неожиданным решением. Я вообще в шоке, если честно. Я могу только гадать, что на самом деле стоит за этим увольнением. Но я расстроен, что так вышло с Ивицей.

Не хочу говорить, что приглашение Олича стало провальным. Мы же не знаем какие договоренности между ЦСКА и Оличем. Но я всегда хвалил руководство ЦСКА и говорил, что они принимают решение с холодной головой. Хотя в последнее время руководство действует больше на эмоциях.

С другой стороны, стоит огромное давление от фанатов, привыкших к победам и к хорошему футболу. Но сейчас нет результата, поэтому всему ЦСКА сейчас тяжело. Клубу нужно разобраться, что они хотят от тренера и игроков», — приводит слова чеха Sport24.

Хорват был назначен тренером ЦСКА в марте 2021 года.

После завершения турнира в Российской премьер-лиге (РПЛ) появилась информация о том, что Олич в качестве члена тренерского штаба сборной Хорватии отправится на чемпионат Европы — 2020. В ЦСКА информацию опровергли и заявили, что хорват официально не будет входить в тренерский штаб, но во время своего отпуска волен находиться там, где хочет. Обязанности главного тренера столичной команды будет исполнять Василий Березуцкий.

ЦСКА по итогам сезона с 50 очками занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы впервые за 20 лет не попали в еврокубки.

Ранее пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала увольнение Ивицы Олича.