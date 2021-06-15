Четырех легкоатлетов дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Легкоатлеты из Чувашии Станислав Серов, Кирилл Григорьев, Марсель Шагалиев и Аркадий Николаев дисквалифицированы на два года по причине нарушения антидопинговых правил.

Легкоатлеты были дисквалифицированы за нарушение пункта 2.2 Общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»), информирует пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Сроки дисквалификации возьмут отсчет с 2019 года. У Серова она будет действовать - с 16 октября 2019 по 15 октября 2021 года, Григорьева - с 20 июня 2019 по 19 июня 2021 года, Шагалиева - с 19 июля 2019 по 18 июля 2021 года, Николаева - с 19 июля 2019 по 18 июля 2021 года.

Российский боксер Александр Поветкин, объявивший 13 июня о завершении карьеры, заявил, что он никогда не употреблял допинг.

Напомним, дважды допинг-тесты Поветкина давали положительный результат.

13 июня боксер заявил, что принял решение завершить карьеру.