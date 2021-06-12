Стали известны стартовые составы на матч Евро-2020 Бельгия — Россия

12 июня сборная России проведет стартовый матч на Евро 2020 против Бельгии.

Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Зобнин, Головин, Кузяев, Дзюба, Баринов, Жирков Оздоев.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Боята, Карраско, Т. Азар, Мертенс, Лукаку, Кастань, Дендонкер, Тилеманс.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию матча.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Хабиб прилетел в Санкт-Петербург на матч Бельгия — Россия.