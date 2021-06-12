Путин пропустит стартовый матч сборной России на Евро-2020

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Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу «Россия 24» (кадр из видео) Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу «Россия 24» (кадр из видео)
Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу «Россия 24» (кадр из видео)
«Россия 24»

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Бельгии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Посетит ли Путин матч Россия — Бельгия? Нет», — передает слова Пескова «РБК».

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первый матч для нашей команды на турнире состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток матча против бельгийцев прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее сообщалось, что впервые в истории чемпионатов Европы первым забитым мячом на турнире стал автогол.