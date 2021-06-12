Путин пропустит стартовый матч сборной России на Евро-2020

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Бельгии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Посетит ли Путин матч Россия — Бельгия? Нет», — передает слова Пескова «РБК».



Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первый матч для нашей команды на турнире состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток матча против бельгийцев прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее сообщалось, что впервые в истории чемпионатов Европы первым забитым мячом на турнире стал автогол.