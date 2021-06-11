Гендиректор оргкомитета российской части Евро исключил присутствие болельщиков из России в Дании

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин практически исключил присутствие болельщиков из России на матче 3-го тура группового этапа между датской и российской сборными.

«Шансов практически нет. Это не прерогатива оргкомитета, но мы внимательно следим за ситуацией. Это не зависит от федерации футбола Дании, так что мы не можем предъявить претензии коллегам. Мы можем только догадываться, почему принимаются такие решения.

Как Россия решает эту проблему? Правообладатель турнира — УЕФА. Будет необоснованно — сваливать решение проблемы на власти России. Нет сомнений, что УЕФА предоставит денежную компенсацию тем, кто захочет вернуть билеты», — приводит слова Сорокина «СЭ».

Согласно рекомендациям Евросоюза, на территорию стран ЕС разрешено пускать тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса одобренными препаратами. Российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят. МИД Дании отказался сделать исключение для российских болельщиков на время Евро-2020.

Встреча третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Дании и России пройдет 21 июня в Копенгагене.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на период проведения чемпионата Европы — 2020 ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса.