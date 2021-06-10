В Кремле отреагировали на требование УЕФА убрать лозунг с формы сборной Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по форме сборной Украины.

«Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики», — сказал представитель администрации президента.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской национальной команды. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». В ответ на запрос Российского футбольного союза (РФС) в УЕФА заявили, что контур Украины и слоган «Слава Украине» не имеют политического подтекста, однако лозунг «Героям Слава» в сочетании с первой частью является «явно политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение», поэтому вторую часть слогана сборная Украины должна будет убрать с формы.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев выразил недовольство решением УЕФА разрешить на форме сборной Украины лозунг «Слава Украине».