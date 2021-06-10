В Госдуме предложили скинуться на новую форму для сборной Украины

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязать сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава».

По мнению парламентария, требование организации является промежуточной проблемой здравого смысла, так как на экипировке национальной команды остались границы Украины с Крымом.

«Нам нужно, чтобы на форме многоуважаемой национальной сборной Украины не было никаких агитационных призывов, в том числе спорных территориальных вопросов на карте. Для них спорных, для нас-то вопрос решен. Очень важно, что УЕФА отреагировал, но надо идти до конца. Соревнования частично проходят на территории РФ и Украине просто неприемлемо привлекать к себе внимание такими способами, как они делают», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

Также депутат считает, что жители России не примут форму сборной Украины.

«Если у них нет денег на новую форму, так давайте скинемся и купим им новую, нормальную, без всяких вышитых территорий. Где взаимоуважение? Мы уважаем команду Украины, а они не могут остаться без всевозможных агитационных аппликаций на форме», — добавил Свищев.

10 июня в УЕФА заявили, что изображение карты Украины с Крымом в ее составе не нарушает правил организации, так как ООН признает соответствующие границы государства. Также УЕФА разрешил оставить на воротнике слоган «Слава Украине», однако его вторая часть «Героям слава» украинская сборная должна убрать с формы, так как в сочетании с первой частью он несет явный политический смысл.

Ранее МИД России поддержал решение УЕФА обязать сборную Украины изменить форму.