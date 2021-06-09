УЕФА подтвердил десятилетнюю дисквалификацию российского судьи Лапочкина
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что российский арбитр Сергей Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на десять лет.
«После расследования, проведённого инспекторами по этике и дисциплине УЕФА, и последующего дисциплинарного производства в отношении Сергея Лапочкина, контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) принял следующее решение: отстранить Лапочкина от любой судейской деятельности на национальном и международном уровне в течение десяти лет с даты, когда он был временно отстранен (25 марта 2021 года) за нарушение дисциплинарных правил УЕФА», — сообщается на официальном сайте организации.
Причиной санкций стало разбирательство по матчу второго отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1), который состоялся 26 июля 2018-го. Арбитр отказался от предложения повлиять на результат игры, однако он не сообщил об этом в УЕФА, что является нарушением регламента.
Также по итогам расследования футбольный клуб «Вентспилс» от еврокубков на семь лет. Спортивный директор команды Николай Дякин обвиняется в мошенничестве и даче взяток, а также посягательстве на честность проведения соревнований. Он дисквалифицирован на четыре года. Аналогичные обвинения предъявлены президенту латвийского клуба Адлану Шишханову, которого отстранили пожизненно.
Ранее о дисквалификации Лапочкина сообщил глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.