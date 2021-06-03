29-летний бывший футболист «Пармы» скончался во время матча в память о его брате

Экс-полузащитник итальянской «Пармы» Джузеппе Перино скончался в возрасте 29 лет, информирует The Sun..

Трагедия произошла в ходе матча в память о его брате Рокко, скончавшемся в 24-летнем возрасте три года назад из-за сердечного приступа.

Как и у Рокко, у Джузеппе также случился инфаркт. Игрок потерял сознание на поле, и медикам не удалось вернуть его к жизни.

«Парма» выразила соболезнования и отказалась от празднования в честь Дня Республики. Напомним, итальянский клуб по итогам Серии А занял последнее место и вылетел в Серию В.

Ранее сообщалось, что испанский футбольный арбитр Фернандо Алькарас Берналь скончался во время предматчевой разминки.

Инцидент произошел 30 мая. 19-летний рефери потерял сознание. Сотрудники арены пытались оказать ему первую помощь, затем за жизнь Берналя боролись сотрудники скорой, однако спасти молодого человека не удалось.