Приговор Мамаеву и Кокорину признан законным

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение отклонить жалобы футболиста «Ростова» Павла Мамаева и футболиста итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина на апелляционный приговор Мосгорсуда.

«Суд постановил кассационные жалобы защиты оставить без удовлетворения», — цитирует судью, огласившего решение ТАСС.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы в октябре 2018 года после участия в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Соловчук.

8 мая Пресненский суд Москвы признал футболистов и двух других фигурантов дела виновными по статьям «хулиганство» и «нанесение побоев». Братья Кокорины были приговорены к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам колонии.

В июле Мамаев и Кокорины были этапированы в исправительную колонию №4 в Белгородской области, а Протасовицкого отправили для отбывания заключения в аналогичное учреждение в Брянской области.

6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 17 сентября футболисты вышли на свободу.

В мае 2020 года кассационный суд счел необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в эпизоде с участием Пака. Также инстанция считает, что Мосгорсуд не до конца дал оценку показаниям свидетелей по драке, в результате которой пострадал водитель Виталий Соловчук.

Ранее сообщалось, что певец Егор Крид выложил фото с Александром Кокориным из бара.