Латвийский депутат извинился за призыв взять белорусских хоккеистов в заложники

Депутат Сейма Латвии Айгарс Бикше извинился перед хоккеистами сборной Белоруссии, которые выступают на чемпионате мира в Риге.

Ранее парламентарий предложил задержать спортсменов для того, чтобы потом обменять их «на всех политзаключенных белорусского режима».

«Приношу свои извинения тем хоккеистам, которых это предложение оскорбило или смутило, а также тем болельщикам белорусской хоккейной команды, которые, не зная демократических традиций и законов Латвии, восприняли мое предложение как угрозу своей команде!» — написал Бикше в Facebook.

При этом депутат отметил, что в настоящее время белорусские хоккеисты находятся в более безопасной стране.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо государственного флага был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией. По словам градоначальника, акция является ответом на инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, на борту которого находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о замене государственного флага страны во время чемпионата мира по хоккею.