Латвийский депутат извинился за призыв взять белорусских хоккеистов в заложники

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Вратарь сборной Белоруссии Дэнни Тейлор Вратарь сборной Белоруссии Дэнни Тейлор
Вратарь сборной Белоруссии Дэнни Тейлор
Global Look Press

Депутат Сейма Латвии Айгарс Бикше извинился перед хоккеистами сборной Белоруссии, которые выступают на чемпионате мира в Риге.

Ранее парламентарий предложил задержать спортсменов для того, чтобы потом обменять их «на всех политзаключенных белорусского режима».

«Приношу свои извинения тем хоккеистам, которых это предложение оскорбило или смутило, а также тем болельщикам белорусской хоккейной команды, которые, не зная демократических традиций и законов Латвии, восприняли мое предложение как угрозу своей команде!» — написал Бикше в Facebook.

При этом депутат отметил, что в настоящее время белорусские хоккеисты находятся в более безопасной стране.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо государственного флага был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией. По словам градоначальника, акция является ответом на инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, на борту которого находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о замене государственного флага страны во время чемпионата мира по хоккею.