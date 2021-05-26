Суарес посоветовал Месси остаться в «Барселоне»

Уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес высказался о будущем аргентинского нападающего и капитана «Барселоны» Лионеля Месси, передает Marca.

Нынешний контракт с «Барселоной» у Месси истекает летом 2020 года. Пока каталонская команда не предложила форварду новый контракт, сообщается, что переговоры о соглашении могут быть проведены уже в июле, после того, как завершится Кубок Америки.

«Как его друг и футбольный болельщик, я был бы счастлив, был бы в восторге, если бы он остался. Именно это я бы ему и посоветовал. Он еще ничего не говорил мне. Мы должны были поужинать на днях», — заявил Суарес.

Месси дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании пятый раз подряд.

Месси забил 30 мячей в 35 матчах чемпионата Испании, став лучшим бомбардиром турнира. Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании пятый раз подряд и восьмой раз в общей сложности — оба показателя являются рекордными.