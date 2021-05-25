Головин и Миранчук приехали в расположение сборной России

Сборная России по футболу продолжает подготовку к чемпионату Европы по футболу.

Футболист «Монако» Александр Головин и хавбек итальянской «Аталанаты» Алексей Миранчук прилетели в Австрию, где сейчас проводят сбор подопечные Станислава Черчесова. Об этом сообщает пресс-служба сборной России в Twitter.

Таким образом, россияне продолжают подготовку к европейскому первенству в полном составе.

На групповой стадии европейского первенства Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее российскую футбольную сборную встретили в Австрии тортом в виде мяча.