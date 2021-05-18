Экс-футболист ЦСКА — о Заболотном: он ничего из себя не представляет

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев высказался против перехода игрока «Сочи» Антона Заболотного в армейский клуб, передает «Спорт-Экспресс».

«На уровне «Сочи» он может быть полезен, но не на уровне армейской команды. Я не одобряю этот переход. Заболотный не нужен армейскому клубу. Он ничего из себя не представляет», — сказал Пономорев.

7 мая появилась информация, согласно которой Заболотный заключил контракт с московским ЦСКА. Сообщалось, что футболист присоединится к красно-синим летом на правах свободного агента. Также отмечается, что футболистом интересовался «Краснодар», но игрок отклонил предложение «быков».

Заболотный выступал за «Уфу», воронежский «Факел», «Тосно» и петербургский «Зенит». За сочинский клуб он играет с 2019 года. Интересно, что с 2008 по 2012 год форвард числился в ЦСКА, но на поле не выходил.

Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на слова владельца «Сочи» Бориса Ротенберга-старшего о переходе Антона Заболотного в армейский клуб.