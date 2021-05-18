Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Бостоном»

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме проиграл «Бостон Брюинз» во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в столице США на «Кэпитал Уан арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе хозяев дубль оформил Гарнет Хэтэуэй, также отличился Ти Джей Оши. У гостей шайбы забросили Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан.

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами, а капитан столичного клуба Александр Овечкин отдал один голевой пас.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Брюинз» сравняли счет в серии до четырех побед — 1-1. Третья встреча первого раунда Кубка Стэнли пройдет в Бостоне 20 мая.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на третье место по очкам среди левых форвардов в плей-офф НХЛ.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1-й раунд. 2-й матч

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — «Бостон Брюинз» (Бостон, США) — 3:4 (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)

0:1 — Дебраск (Койл, Ритчи) — 05:05

1:1 — Оши (Овечкин, Карлсон) — 06:31 (5x4)

1:2 — Бержерон (Пастрняк) — 09:21

2:2 — Хэтэуэй (Орлов, Эллер) — 16:42

3:2 — Хэтэуэй (Орлов, Хагелин) — 47:04

3:3 — Холл (Смит, Грызлик) — 57:11

3:4 — Маршан (Грызлик, Крейчи) — 60:39