«Оренбург» потроллил «Нижний Новгород» в поздравлении с выходом в РПЛ

Пресс-служба «Оренбурга» пошутила о выходе «Нижнего Новгорода» в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

«Надо выручить «Нижний Новгород» победной фоткой. Своей-то у них нет. С выходом в Премьер-Лигу!» — говорится в сообщении «Оренбурга» в Twitter.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин сказал про выход в РПЛ «Нижнего Новгорода» следующее: «В Нижнем Новгороде стадион чемпионата мира, городу-миллионнику 800 лет, зачем РФС нужен Оренбург?»

Решением РФС занявший второе место по итогам сезона в ФНЛ «Оренбург» и ставшая четвертой владикавказская «Алания» не получили лицензии для участия в розыгрыше РПЛ сезона-2020/21. Таким образом, место в высшем дивизионе получил занявший третье место в ФНЛ «Нижний Новгород», а стыковых матчей между 13-м и 14-м местом РПЛ и третьим и четвертым местом ФНЛ не будет.

Ранее сообщалось, что президент «Оренбурга» заявил следующее: «В Нижнем Новгороде есть стадион ЧМ, городу 800 лет, зачем РФС мы?»