Мюнхен лишится права проведения финала Лиги чемпионов в 2023 году. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал в Стамбул, который из-за пандемии коронавирусной инфекции уже второй год подряд не может принять у себя главную игру турнира.

Напомним, что Футбольная ассоциация Англии начала переговоры с организацией о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула, так как правительство Великобритании включило Турцию в «красный список» стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.

Решающий матч турнира запланирован на 29 мая на Олимпийском стадионе «Ататюрк» в Стамбуле. УЕФА объявил, что на стадион будет допущено 25 тысяч зрителей. В финале Лиги чемпионов встретятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

