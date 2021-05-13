«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2021/22
Лондонский «Челси» представил домашнюю форму на сезон-2021/22. Соответствующий пост был опубликован в официальном Twitter клуба.
Дизайн джерси выполнен в традиционном для клуба синем цвете. На футболке расположены два узора, которые являются отсылкой к 60-м годам прошлого столетия.
Напомним, что в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) столичный клуб занимает четвертую строчку, имея в своем активе 64 очка за два тура до окончания сезона.
29 мая «синие» сыграют против «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. С наибольшей долей вероятности решающую игру главного клубного европейского турнира примет стадион «Драгау» в Порту.
15 мая «Челси» отправится на «Уэмбли», где в финале Кубка Англии встретится с «Лестер Сити».
Ранее сообщалось, что Мюнхен лишится права проведения финала Лиги чемпионов в 2023 году.
It's that time of the season. ����— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 13, 2021
Introducing our new 2021/22 @NikeFootball home kit. Inspired by the 60s, but as fresh as they come �� ft. @TheZombiesMusic#ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/aPpMtgcdJF