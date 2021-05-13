В «Интере» отреагировали на информацию о тяжелом финансовом положении клуба

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта отреагировал на информацию о серьезном финансовом кризисе в команде.

Ранее сообщалось, что футболистов попросили отказаться от зарплаты на два месяца.

«В этом сезоне мы добились чего-то экстраординарного. Возможно, у нас еще нет точного представления о том, чего мы достигли. Обратной стороной медали является тот факт, что «Интер» всегда находится в центре внимания СМИ, разоблачающих все дела клуба. Нет никаких проблем, я могу гарантировать, что мы будем выполнять свои договорные обязательства», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне первенства Италии «Интер» набрал 85 очков в 35 матчах и досрочно стал чемпионом страны. Миланский клуб прервал гегемонию туринского «Ювентуса», который завоевывал золотые медали Серии А в девяти предыдущих сезонах.

В Лиге чемпионов клуб занял последнее место в группе с мадридским «Реалом», менхенгладбахской «Боруссией» и донецким «Шахтером».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» планируют исключить из Серии А.