«Зенит» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России — 2021

Московский «Локомотив» выиграл Кубок России, обыграв в решающем матче самарские «Крылья Советов».

Встреча прошла в Нижнем на одноименном стадионе в присутствии 21 690 зрителей и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Франсуа Камано, Федор Смолов, реализовавший пенальти, и Мурило.

Таким образом, «железнодорожники» завоевали право сыграть в матче за Суперкубок России 2021 года. Их соперником станет петербургский «Зенит», ставший обладателем чемпионского титула Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, что прошлая встреча этих соперников, которая состоялась 2 мая, завершилась со счетом 6:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры «Локомотив» — «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что Федор Смолов забил седьмой мяч в 2021 году.