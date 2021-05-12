«Локомотив» в девятый раз стал обладателем Кубка России

Московский «Локомотив» выиграл Кубок России, обыграв в решающем матче самарские «Крылья Советов».

Встреча прошла в Нижнем на одноименном стадионе в присутствии 21 690 зрителей и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Франсуа Камано, Федор Смолов, реализовавший пенальти, и Мурило.

Для красно-зеленых эта победа в борьбе за национальный кубок стала девятой в российской истории — данный показатель является рекордным.

У ближайших преследователей в лице столичного ЦСКА семь побед в Кубке России, петербургский «Зенит» поднимал над головой этот трофей четырежды, а «Спартак» — трижды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры «Локомотив» — «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что Федор Смолов забил седьмой мяч в 2021 году.