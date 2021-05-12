ФИФА окажет финансовую помощь российским футболистам

Международная федерация футбола (ФИФА) окажет финансовую помощь 67 российским футболистам, передает сайт организации.

Стоит отметить, что выплаты предназначаются спортсменам, которые подверглись нарушению прав в период с июля 2015 по июнь 2020 года.

Интересно, что первое место по выплатам от ФИФА занимает Греция — 291 игрок получит помощь от организации. На втором месте расположилась Малайзия (147), на третьей строчке — Турция (117). Россия занимает в списке четвертое место.

Чемпионом России сезона-2020/21 стал петербургский «Зенит», одолев в матче 28 тура московский «Локомотив» со счетом 6:1. Стоит отметить, что подопечные Сергея Семака в третий раз подряд становятся лучшей командой страны.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в Англии или Италии.