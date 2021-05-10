Ветеран «Спартака» счел Руя Виторию хорошей кандидатурой на смену Тедеско

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает португальского специалиста Руя Виторию адекватной заменой нынешнему наставнику команды Доменико Тедеско. По мнению Гладилина, Витория может привести красно-белых к трофеям.

«Это хороший специалист, который добивается результата, прежде всего. Выиграл два чемпионата Португалии и Суперкубок. У Тедеско не было ни одного трофея, человек не знает, как побеждать. А здесь тренер приходит с трофеями, и если он знает, как их добиваться, то неважно, в какой стране работать. Кроме того, Португалия — футбольная страна. Он возглавлял большую команду с сильными традициями, работал с серьезными футболистами, легионерами, которыми надо уметь руководить. Так что я считаю, что он вполне справится с работой в «Спартаке», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Доменико Тедеско покинет красно-белых по окончании сезона — об этом он заявил еще перед зимней паузой в чемпионате России. По данным СМИ, Руй Витория является главным кандидатом на пост главного тренера москвичей. 51-летний португалец известен по работе с «Бенфикой», которую дважды привел к победе в национальном первенстве, а также выиграл с ней Кубок Португалии, Кубок португальской лиги и два Суперкубка страны. Его последним клубом был «Аль-Наср», который под руководством Витории стал чемпионом Саудовской Аравии и выиграл национальный Суперкубок.

Ранее сообщалось, что расширенная заявка сборной России на предстоящий чемпионат Европы 2020 года будет объявлена 11 мая.