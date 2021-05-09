Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Хаас» Никита Мазепин занял четвертое место в голосовании за гонщика дня Гран-при Испании. Об этом сообщает пресс-служба соревнования.

Лучшими болельщики признали пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, ставшего победителем этапа. Вторая строчка в голосовании зрителей досталась Максу Ферстаппену из «Ред Булла», третья — Шарлю Леклеру из «Феррари».

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прибыл к финишу последним, отстав от победителя на два круга, однако занял предпоследнее место по итогам гонки благодаря сходу с трассы японца Юки Цуноды из «Альфа Таури».

Отметим, что Мазепину еще ни разу не удавалось по итогам гоночного уик-энда обойти своего партнера по команде Мика Шумахера.



«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию заезда.

Ранее Никита Мазепин в своем Instagram показал фото специального шлема, дизайн которого стилизован ко Дню Победы.