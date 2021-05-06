Азар извинился перед болельщиками «Реала» за то, что смеялся после вылета из Лиги чемпионов

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Футболист «Реала» Эден Азар извинился перед болельщиками мадридской команды, которые подвергли его критике за смех и улыбки после вылета из Лиги чемпионов. 5 мая, «Реал» проиграл «Челси» в гостях со счетом 0:2 в ответном полуфинальном матче турнира.

После матча Азар улыбался и смеялся, общаясь с игроками «Челси», за который он играл ранее. Болельщики «Реала» посчитали подобное поведение футболиста недопустимым.

«Сегодня я прочитал большое количество мнений обо мне. Я не хотел обидеть болельщиков «Реала». Мои извинения. Всегда мечтал играть за «Реал» и перешел сюда, чтобы побеждать. Сезон еще не окончен. Сейчас мы все вместе должны побороться за Ла Лигу», — написал Азар в Instagram.

В чемпионате Испании мадридский клуб продолжает участвовать в чемпионской гонке. За четыре тура до финиша лидирует «Атлетико», у которого 76 очков, «Реал» и «Барселона» набрали по 74 балла, у «Севильи» — 70.

В ближайшем туре «Барселона» принимает «Атлетико» (8 мая, 17:15 мск), а «Реал» сразится с «Севильей» (9 мая, 22:00).

7 июня 2019 года было объявлено о переходе Эдена Азара в мадридский «Реал» из «Челси», бельгиец подписал контракт до июня 2024 года. Сумма трансфера составила около € 100 млн, в результате чего Азар стал самым дорогим игроком «Реала» после Гарета Бейла, который перешел в команду за 101 миллион в 2013 году.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зидан может покинуть команду летом.