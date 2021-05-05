«Крылья Советов» выиграли первенство Олимп-ФНЛ
В перенесенном матче 35-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) самарские «Крылья Советов» оказались сильнее «Спартака-2».
Встреча прошла в российской столице на поле академии «Спартак» имени Федора Черенкова при ограниченном количестве зрителей и завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:0.
В составе победителей дубль на свой счет оформил нападающий Иван Сергеев.
В турнирной таблице Олимп-ФНЛ волжане за два тура до финиша сезона досрочно заняли первое место, имея в своем активе 95 очков после 40 матчей.
В оставшихся матчах первенства «Крылья» сыграют против калининградской «Балтики» и «Краснодара-2».
12 мая самарский коллектив сыграет в финале Кубка России с московским «Локомотивом».
Напомним, что подопечные Игоря Осинькина на прошлой неделе обеспечили себе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) на будущий сезон.
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов пообщался с защитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко после полуфинала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».