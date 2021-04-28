Игрок «Авангарда» Ковальчук поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина

Игрок омского «Авангарда» Илья Ковальчук поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина, передает «Чемпионат.com».

«Ощущения супер. Нас списывали много раз, мы постоянно доказывали, что мы команда, мы семья. У нас очень теплые отношения с тренерским штабом. Планы на следующий сезон? Подождите, дайте отметить», — сказал Ковальчук.

Шестая встреча финальной серии против московского ЦСКА завершилась со счетом 1:0 в пользу омичей. Единственную шайбу c передачи Оливера Каски забросил Сергей Толчинский. Он отметился точным броском за 32 секунды до конца первого периода.

Счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу сибирского клуба. По ходу серии красно-синие выигрывали со счетом 2:1.

Интересно, что за четыре минуты до конца встречи «ястребы» две минуты играли втроем против пятерых армейцев, но смогли выстоять.

На пути к финалу омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

«Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2003/04 «ястребы» стали чемпионами России, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».