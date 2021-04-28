Игрок омского «Авангарда» Сергей Толчинский стал самым ценным игроком Кубка Гагарина 2021 года.

В плей-офф хоккеист провел 24 матча, набрав 20 очков (6+14). Стоит отметить, что Толчинский забросил победную шайбу «ястребов» в шестом матче с московским ЦСКА, которая принесла «Авангарду» победу в турнире.

Счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу сибирского клуба. По ходу серии красно-синие выигрывали со счетом 2:1.

Интересно, что за четыре минуты до конца встречи «ястребы» две минуты играли втроем против пятерых армейцев, но смогли выстоять.

На пути к финалу омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

«Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2003/04 «ястребы» стали чемпионами России, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина.