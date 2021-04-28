Хоккеист «Вашингтона» Овечкин пропустил тренировку своей команды

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Хоккеист клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку своей команды. Об этом сообщает журналистка Саманта Пэлл в Twitter.

Напомним, россиянин получил повреждение нижней части тела в поединке против «Филадельфии». Форвард пропустил уже два матча «столичных», в которых его партнеры одержали две победы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата. Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

В турнирной таблице своего дивизиона «Вашингтон» занимает первое место, набрав 68 очков.

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