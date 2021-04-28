Песков высказался о замене российского гимна

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал замену российского флага на музыку в связи запретом на его использование из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Стоит отметить, что Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил музыку из концерта для фортепиано №1 Петра Ильича Чайковского в качестве альтернативы российскому гимну на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

«Мы все предпочли бы, чтобы играл наш прекрасный гимн. Но главное, чтобы наши спортсмены занимали первые места — это компенсирует все», — заявил Песков.

Напомним, что в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) Россия не имеет права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом и гимном.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на инцидент с флагом на ЧМ по шашкам.