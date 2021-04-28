В Латвии не видят возможности для проведения ЧМ по хоккею со зрителями

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что в настоящее время невозможно провести чемпионат мира по хоккею со зрителями, передает ТАСС.

На сегодняшний момент ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в Латвии ухудшается, что делает невозможным проведение мирового первенства со зрителями.

«Я не вижу никакого способа, что на чемпионате мира по хоккею в Риге могут присутствовать зрители. Люди должны с этим считаться. Было бы ошибкой проводить такой чемпионат со зрителями в условиях пандемии», — заявил Кариньш.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Примечательно, что изначально Латвия должна была проводить мировое первенство совместно с Белоруссией, однако в итоге матчи турнира были перенесены из Минска из-за политической ситуации в стране, которая была связана с президентскими выборами.

Ранее сообщалось, что глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил вероятность приезда игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на чемпионат мира 2021 года.