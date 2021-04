Тухель не проигрывает испанским командам в Лиге чемпионов

В Мадриде завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и лондонским «Челси».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

Этот результат позволил главному тренеру «синих» Томасу Тухелю продлить свою беспроигрышную серию в матчах против испанских команд в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В семи сыгранных матчах на счету немецкого специалиста три победы и четыре ничьи.

Напомним, что до этого Тухель работал в дортмундской «Боруссии» и «Пари Сен-Жермен».

Ответный матч состоится в Лондоне 5 мая, начало матча 22:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре встречаются французский «ПСЖ» и и английский «Манчестер Сити».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

