Отступные за тренера «Локомотива» Николича составляют €400 тыс.

Отступные за главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича составляют €400 тысяч. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, эту же сумму получит сербский специалист, если руководство «железнодорожников» примет решение отправить его в отставку.

Отмечается, что предметный интерес к кандидатуре Николича проявляет спортивный директор «Пармы» Хавьер Рибалта, работавший до этого в петербургском «Зените». Рибалта считает серба одним из самых перспективных тренеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) и готовится позвать его в итальянский клуб уже этим летом.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от сине-бело-голубых на пять очков.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит России компенсацию из-за дополнительных матчей чемпионата Европы 2020 года.