Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука высмеял новость о контракте с «Локомотивом». В своем Instagram капитан «железнодорожников» опубликовал историю с шестью эмодзи, приложив скриншот, в котором говорится о причинах его ухода из клуба.

Напомнми, что по информации «Чемпионата», генеральный директор «железнодорожников» Владимир Леонченко не спешил начинать общение по поводу заключения нового трудового договора и установил контакт только спустя два месяца после своего назначения в клуб.

Леонченко предложил Чорлуке поговорить во время занятия в тренажерном зале, на что игрок ответил, что подобное поведение со стороны руководства клуба к нему является неуважительным.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на пять очков.

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