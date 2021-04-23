Шатаут Самсонова помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон обыграл «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 1:0 Б.

Стоит отметить, что российский форвард «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 26 бросков из 26. Он стал первой звездой матча.

Второй звездой был признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов, отразивший 28 бросков. Евгений Кузнецов, реализовавший победный буллит, замкнул тройку лучших игроков встречи.

Напомним, Самсонов был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2015 года. В лиге он дебютировал 4 октября 2019 года. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Самсонов выступал за магнитогорский «Металлург» и завоевал Кубок Гагарина сезона-2015/16. В составе молодежной сборной России дважды становился серебряным призером чемпионатов мира. В феврале 2017 года был впервые вызван в национальную сборную России для участия в шведском этапе Еврохоккейтура.

Ранее сообщалось о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) еще не договорилась об участии своих игроков на Олимпиаде 2022 года в Пекине.