Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Барселоне

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/4 финала турнира серии ATP 500 в Барселоне.

Во встрече третьего круга вторая ракетка России одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласой со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут.

Рублев выполнил четыре эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре из десяти брейк-пойнтов. Его соперник также выполнил четыре эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал два из шести брейк-пойнтов.

В следующем раунде россиянин сыграет с победителем встречи между испанцем Роберто Баутистой-Агутом и итальянцем Янником Синнером.

Теннисный турнир в Барселоне завершится 24 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет более €1,5 млн.

Ранее сообщалось, что Рублев занимает второе место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин уступает лидерство греку Стефаносу Циципасу.

Теннис. Барселона. 3-й круг

Андрей Рублев (Россия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4