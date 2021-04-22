МОК запретил преклонение колена на Олимпиаде в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил преклонять колено и поднимать кулак во время летних Игр-2020 в Токио, сообщает Reuters.

Жесты солидарности с движением Black Lives Matter попадают под положение Олимпийской хартии о запрете политической, религиозной и расовой пропаганды на Олимпиадах. Нарушивших правило спортсменов могут ждать серьезные санкции со стороны организации.

Движение BLM выступает за борьбу с расизмом и полицейским насилием в отношении темнокожих. После убийства в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда движение получило активную поддержку со стороны спортсменов.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что нападающий лондонского «Кристал Пэлас» Уилфред Заа отказался поддерживать движение Black Lives Matter.