Германия сыграет с Бразилией в групповом этапе на Олимпиаде в Токио

В Цюрихе прошла жеребьевка группового этапа футбольного турнира Олимпийских игр в Токио.

В группе D Германия встретится с Бразилией, а в группе С — Аргентина с Испанией. Всего на турнире будет четыре группы, где в каждой сыграют четыре команды.

Напомним, что Бразилия стала чемпионом Олимпийских игр — 2016, обыграв в серии пенальти сборную Германии.

Мужчины

Группа А: Япония, ЮАР, Мексика, Франция;

Группа B: Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас, Румыния;

Группа С: Египет, Испания, Аргентина, Австралия;

Группа D: Бразилия, Германия, Кот-д'Ивуар, Саудовская Аравия.

Также прошла жеребьевка женского футбольного турнира.

Женщины

Группа Е: Япония, Канада, Великобритания, Чили;

Группа F: Китай, Бразилия, Замбия, Нидерланды;

Группа G: Швеция, США, Австралия, Новая Зеландия.

Футбольный турнир Олимпиады состоится с 21 июля по 7 августа.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Японии вновь оказалась под угрозой переноса.