Германия сыграет с Бразилией в групповом этапе на Олимпиаде в Токио
В Цюрихе прошла жеребьевка группового этапа футбольного турнира Олимпийских игр в Токио.
В группе D Германия встретится с Бразилией, а в группе С — Аргентина с Испанией. Всего на турнире будет четыре группы, где в каждой сыграют четыре команды.
Напомним, что Бразилия стала чемпионом Олимпийских игр — 2016, обыграв в серии пенальти сборную Германии.
Мужчины
Группа А: Япония, ЮАР, Мексика, Франция;
Группа B: Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас, Румыния;
Группа С: Египет, Испания, Аргентина, Австралия;
Группа D: Бразилия, Германия, Кот-д'Ивуар, Саудовская Аравия.
Также прошла жеребьевка женского футбольного турнира.
Женщины
Группа Е: Япония, Канада, Великобритания, Чили;
Группа F: Китай, Бразилия, Замбия, Нидерланды;
Группа G: Швеция, США, Австралия, Новая Зеландия.
Футбольный турнир Олимпиады состоится с 21 июля по 7 августа.
Ранее сообщалось, что Олимпиада в Японии вновь оказалась под угрозой переноса.