Клубы АПЛ отказались от Суперлиги из-за возможного бана в чемпионате

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) отказались от участия в Суперлиге. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, причиной стал возможный запрет командам участвовать в чемпионате Англии, который был инициирован местными футбольными властями.

Отмечается, что весомую роль также сыграло правительство страны, выразившее намерение поддержать законодательные идеи в части запрета клубам АПЛ принимать участие в Суперлиге.

Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».

В новом турнире планировалось участие 20 команд, 15 из них должны были выступать на постоянной основе.

Ранее туринский «Ювентус» опроверг информацию об отставке Андреа Аньелли с поста президента клуба.