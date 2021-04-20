Федун назвал плюс от создания Суперлиги для российских клубов
Наставник московского «Спартака» Леонид Федун назвал плюс от создания Суперлиги для российских клубов, передает РБК.
«Для России это хорошо. Расширится наше представительство в другой Лиги чемпионов, а она будет более успешным проектом, чем та лига, которая создается», — сказал Федун.
В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.
В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.
Ранее итальянская «Рома» выступила с резкой критикой Суперлиги.