Комментатор Орлов опасается назначения Моуринью в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном назначении бывшего главного тренера лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью на пост наставника петербургского «Зенита».

«Не дай бог Моуринью захочет прийти в «Зенит»! Во-первых, ему надо заплатить огромные деньги. И это очень эпатажный тренер. Думаю, этот эксперимент нам не нужен. У кого-то может быть иная точка зрения. Но денег не хватит», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Комментатор отметил, что португальский специалист не справился со своей работы во втором клубе подряд, поэтому на него не будет спроса в Англии.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года. После 32 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский клуб, набравший 50 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства.

«Зенит» с 55 баллами лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Клуб опережает идущий на второй строчке московский «Локомотив» на шесть баллов.

Ранее сообщалось, что экс-тренер лондонского «Челси» может возглавить «Тоттенхэм».