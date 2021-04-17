Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на КЧМ в Японии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке.

За свое выступление действующие чемпионы мира получили 151,59 балла. Второе место заняли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер (133,63). На третьей строчке расположились представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара (130,83).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

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Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2021. Спортивные пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 151,59;

2. Алекса Книрим / Брэндон Фрэйзер (США) — 133,63;

3. Рику Миюра / Рюити Кихара (Япония) — 130,83.