Кафельников оценил победу Рублева над Надалем

Бывший теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева над испанцем Рафаэлем Надалем в 1/4 финала турнира в Монте-Карло, передает ТАСС.

«Андрей играл в теннис, который позволит выиграть не один турнир «Большого шлема». Он показал теннис уровня первой ракетки мира. Хочется увидеть такое же через полтора месяца в Париже», — сказал Кафельников.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Рублев дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 15. На счету Надаля — один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

В полуфинале турнира Рублев сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом, в четвертьфинале обыгравшего действующего чемпиона турнира итальянца Фабио Фоньини (15).

Это первая победа Рублева в матче с Надалем на грунтовом покрытии.

Теннисный турнир в Монте-Карло завершится 18 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет более €2 млн.

Ранее Рублев сенсационно обыграл Надаля в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.