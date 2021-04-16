Гол Свечникова помог «Каролине» одолеть «Нэшвилл»

»Каролина Харрикейнз» обыграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Харрикейнз».

Российский нападающий победившей команды Андрей Свечников отличился в прошедшем поединке и набрал два очка. Он выступил в роли ассистента для Себастьяна Ахо, а также забросил шайбу при передаче Даги Хэмилтона и Джейкоба Славина. Стоит отметить, что форвард прервал свою безголевую серию, которая длилась семь матчей.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» проиграла «Детройту Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Детройта».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» — «Нэшвилл Предаторз» — 4:1

1:0 — Фёгеле (Стаал, Мразек), 18:26;

2:0 — Свечников (Хэмилтон, Славин), 20:14;

3:0 — Трочек (Песке, Нечас), 25:34;

3:1 — Хаула (Сиссонс, Харпур), 49:30;

4:1 — Ахо (Трочек, Свечников), 57:22.