Бутырская уверена в победе России на командном чемпионате мира

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала о своих ожиданиях от командного чемпионата мира по фигурному катанию, передает «Спорт-Экспресс».

После первого дня соревнований сборная России лидирует, набрав 49 очков. Второе место занимает команда США (47). На третьей строке располагаются японские фигуристы (42).

«Я уверена в нашей победе на этом турнире. У нас еще пары не включались, да и девочки не должны подвести. У американцев ведь только танцоры и мужчины могут показать достойный результат. Только что закончился чемпионат мира, наши девочки забрали весь пьедестал», — заявила Бутырская.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о выступлении российских фигуристов в первый день командного чемпионата мира в японской Осаке.