«Ростов» проявляет интерес к форварду «Челси»

«Ростов» заинтересован в приобретении нападающего лондонского «Челси» Ике Угбо, сообщает Goal.

По информации издания, российская команда предложила за трансфер футболиста £3 млн, однако «синие» отказались. Также на игрока претендуют лондонский «Фулхэм», «Монако», «Генк», «Болонья» и «Сампдория».

В 2020 году Угбо перешел в «Серкль Брюгге» на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал одну результативную передачу.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов», набравший 37 очков, занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее «Ростов» ответил московскому «Спартаку» на слова о продаже 24-летнего норвежского полузащитника Матиаса Норманна. Спортивный директор столичного клуба Дмитрий Попов заявил, что команда могла купить защитника, а ростовская сторона просила за игрока €18 млн. На это заявление ответил руководитель пресс-службы «Ростова» Денис Штанько.