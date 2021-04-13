«Эвертон» не смог переиграть «Брайтон» в матче АПЛ

«Эвертон» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая проходила Брайтоне, завершилась нулевой ничьей.

Стоит отметить, что для «Эвертона» продлилась безвыигрышная серия в национальном первенстве. Подопечные Карло Анчелотти не могут одержать победу в чемпионате Англии уже на протяжении четырех поединков. В активе команды два поражения и два матча, которые закончились ничейным результатом.

По итогам поединка 31-го тура «Эвертон» оказался на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 48 очков. «Брайтон» расположился на 15-м месте, набрав пока за розыгрыш турнира 33 очка.

В следующем туре «Брайтон» сыграет с «Челси», а «Эвертон» сразится с «Тоттенхэмом».

Ранее сообщалось, что наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о судействе в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед», который завершился поражением столичного клуба со счетом 1:3.

Чемпионат Англии. 31-й тур

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон» — 0:0