«Спартак» продал все билеты на дерби с ЦСКА

Московский «Спартак» продал все билеты на дерби против ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Instagram.

«Все билеты на дерби #СпартакЦСКА в рамках текущих ограничений Роспотребнадзора проданы. Клуб обратился в ведомство с просьбой об увеличении квоты. В случае положительного решения будет организована дополнительная продажа билетов», — говорится в заявлении.

Напомним, что игра 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА состоится 25 апреля в 16:30 по московскому времени. Прошлая игра завершилась победой красно-синих со счетом 3:1.



За шесть туров до конца сезона подопечные Доменико Тедеско занимают вторую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков.

Команда Ивицы Олича располагается двумя строчками ниже. У армейцев 42 очка после 24 игр чемпионата страны.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о сливе финансовых документов, согласно которым клуб за 16 лет потерял на трансферах более €270 млн.