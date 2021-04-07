Загитова ответила на вопрос о возобновлении карьеры

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова ответила на вопрос о возобновлении спортивной карьеры.

6 апреля в Москве на арене «Мегаспорт» фигуристка выступила на шоу команды Этери Тутберидзе с новой программой Inner Light. По ходу номера победительница Игр в южнокорейском Пхенчхане чисто исполнила тройные лутц и флип.

«Сможем ли мы увидеть сегодняшнюю программу в соревнованиях? Посмотрим. Короткая или произвольная? Пока это все-таки показательный номер», — цитирует Загитову «Спорт-Экспресс».

На Олимпиаде 2018 года фигуристка завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении Загитовой на шоу Тутберидзе в Казани.